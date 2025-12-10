Utrudnienia na obwodnicy Krakowa - informuje reporter RMF FM. Wszystko z powodu wystrzału opony w ciężarówce, w wyniku czego uszkodzone zostały inne pojazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kierowcy podróżujący w środowy poranek obwodnicą Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość.

Na jezdni w kierunku Katowic doszło do wystrzału opony w ciężarówce - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Uszkodzone koło spadło na jezdnię i uszkodziło trzy inne pojazdy.

Autostrada A4 między zjazdami na Łagiewniki i Zakopane lekko się korkuje.

Uszkodzone pojazdy stoją na pasie awaryjnym.