​Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do doniesień portalu Zero.pl, że w 2025 r. otrzymał informacje od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego o nieprawidłowościach na SOR. "Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji" - napisał Trzaskowski.

Szpital Południowy w Warszawie / PAP

Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego zgłosił nieprawidłowości dotyczące pracy SOR-u, w tym zarządzania oddziałem przez osobę bez wymaganych uprawnień.

Informacje miały zostać przekazane prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Prezydent Trzaskowski zaznaczył, że prywatna wiadomość nie jest oficjalnym kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskich instytucjach.

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W ostatnich dniach media obiegły informacje o tym, że prezydent Warszawy został w ubiegłym roku poinformowany o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym. Według doniesień, były ordynator chirurgii miał alarmować o problemach związanych z zarządzaniem oddziałem przez Dawida Kacprzyka, który - jak twierdził - nie posiadał odpowiednich uprawnień do pełnienia tej funkcji oraz wykonywał procedury medyczne bez nadzoru specjalistów.

Zgłoszenie przez komunikator

Zgodnie z relacjami, lekarz miał poinformować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach za pomocą prywatnej wiadomości w komunikatorze internetowym w lipcu ubiegłego roku. Wcześniej miał informować o tym zarząd szpitala oraz radę nadzorczą. Rafał Trzaskowski, odnosząc się do tych doniesień, wyjaśnił, że codziennie otrzymuje setki wiadomości z różnych źródeł i nie jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi. Podkreślił, że prywatna wiadomość nie jest oficjalnym kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskich instytucjach.

Prezydent Warszawy przypomniał, że wszelkie informacje o możliwych naruszeniach prawa lub poważnych nieprawidłowościach powinny być przekazywane formalnie - poprzez pisemne zawiadomienie odpowiednich organów, takich jak prokuratura, lub za pośrednictwem procedur dla sygnalistów. "Wtedy sprawa jest rejestrowana, trafia do właściwej instytucji, ma osobę odpowiedzialną i termin dalszych działań" - podkreślił Trzaskowski.