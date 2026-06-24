Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jeszcze przed tą rozmową Rutte w stacji Fox News zapewniał, że europejscy sojusznicy z NATO rozmieszczają swoje zasoby w okolicy cieśniny Ormuz i mogą pomóc np. w zakresie rozminowywania tego szlaku.

Mark Rutte i Donald Trump, zdj. archiwalne / EPA/AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Przed rozmową Rutte zapewnił w Fox News, że europejscy sojusznicy NATO rozmieszczają zasoby w rejonie cieśniny Ormuz, m.in. do rozminowywania szlaku.

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"Całkowicie rozumiem rozczarowanie"

Jeśli chodzi o NATO, wiem, że panuje rozczarowanie, ale zwróćmy uwagę, że to są odrębne przypadki - tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte w Fox News komentował krytykę Sojuszu ze strony prezydenta Donalda Trumpa.

Szef NATO przypomniał, że kraje członkowskie udostępniły swoje bazy podczas amerykańskiej operacji "Epicka Furia" przeciwko Iranowi.

Całkowicie rozumiem rozczarowanie, ale jeśli na przykład weźmiemy Włochy, to 500 amerykańskich samolotów wystartowało z baz we Włoszech, by wesprzeć "Epicką Furię". (...) W stolicy Rumunii Bukareszcie trzeba było zmniejszyć liczbę lotów komercyjnych, bo lotnisko musiało być wykorzystywane w celach tankowania (przez USA) - wymieniał Rutte.

Gdy patrzy się na liczby dotyczące inwestycji, które kraje NATO przeznaczają obecnie na własną obronność, to jest to wręcz zdumiewające - dodał szef NATO. Ocenił, że jest to sukces prezydentury Trumpa.

Sprawia, że cały Sojusz staje się silniejszy, a Stany Zjednoczone bezpieczniejsze dzięki inwestycjom w obronność tutaj, ale także dzięki temu, że jego sojusznicy w NATO zwiększają swoje wydatki na obronę - zaznaczył Rutte.

Rutte o potencjalnym europejskim wsparciu w cieśninie Ormuz

Szef NATO oświadczył też, że europejscy sojusznicy przygotowują się do potencjalnego wsparcia USA w rejonie cieśniny Ormuz.

Widzimy teraz, jak europejscy sojusznicy w dużej skali rozmieszczają z wyprzedzeniem swoje zasoby blisko cieśniny, aby być w stanie pomóc na przykład w zakresie rozminowywania - powiedział Rutte.

W związku z porozumieniem USA z Iranem władze Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch zadeklarowały, że są gotowe wspierać proces wznowienia żeglugi przez Ormuz. Obejmuje to "czysto defensywną, niezależną misję", która miałaby rozminować cieśninę i zachęcić statki handlowe do powrotu na tę trasę - przekazali przywódcy czterech państw.

Trump krytykuje Europę

W poniedziałek prezydent USA ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem . Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, ale zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje.

I nie było ich przy nas - dodał Trump. Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (...), mówią, że nie, że raczej nie pomogą - dodał. To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy - oświadczył Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarki o planowane spotkanie z Ruttem oraz o zapowiedziany przez Pentagon przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie.