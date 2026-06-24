X Żeglarska Parada Świętojańska została odwołana. Wydarzenie miało być elementem odbywającego się w Gdyni Święta Morza.

Żeglarska Parada Świętojańska (zdj. arch.) / Jan Dzban / PAP

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Parada miała wystartować w sobotę 27 czerwca z okolic mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do Portu Gdynia.



Pomorski Związek Żeglarski przekazał, że do udziału w paradzie zgłoszono zbyt mało jednostek. Jego przedstawiciele mają nadzieję, że w kolejnych latach uda się powrócić do organizacji wydarzenia.

"Dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły zainteresowanie udziałem w tegorocznej edycji. Mamy świadomość, że Żeglarska Parada Świętojańska przez lata stała się ważnym elementem obchodów Święta Morza oraz okazją do integracji pomorskiego środowiska żeglarskiego. Tym bardziej żałujemy, że w tym roku nie będziemy mogli wspólnie spotkać się na wodach Zatoki Gdańskiej" - czytamy w komunikacie.



Święto Morza trwa w Gdyni od 19 czerwca. W tym roku wpisuje się w obchody 100-lecia miasta. W programie są m.in. koncerty, regaty, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle, potańcówki i imprezy sportowe.

Święto Morza nawiązuje do tradycji okresu II Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. Do kalendarza gdyńskich imprez obchody powróciły w 2013 roku.