Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na największe poparcie - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce, a na podium znalazła się także Konfederacja.

Na pierwszej pozycji utrzymuje się partia Donalda Tuska, a na drugim Jarosława Kaczyńskiego / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Pięć partii w Sejmie

Z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego dla "SE" wynika, że gdyby wybory odbyły się tera,z najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,01 proc. To wzrost w porównaniu z końcówką maja, kiedy KO notowała 32,98 proc. poparcia.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,17 proc. (co oznacza niewielki spadek o 0,49 punktu procentowego względem poprzedniego badania), a podium zamknęłaby Konfederacja, osiągając 13,93 proc. (zyskując 0,64 punktu procentowego).

Nowa Lewica praktycznie nie zmieniła swojego wyniku - obecnie może liczyć na 7,82 proc. głosów. Nieco bardziej zauważalny wzrost odnotowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyła 7,66 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 0,63 punktu procentowego.

Polska 2050 z najniższym poziomem poparcia

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem - z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia. Spadek w zestawieniu zanotowało Polskie Stronnictwo Ludowe tracąc aż 0,7 punktu procentowego. Jeszcze większy procentowy spadek dotknął Polskę 2050 Szymona Hołowni - pod koniec maja ugrupowanie mogło liczyć na 2,71 proc. głosów.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.