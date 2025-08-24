Dramatyczne sceny rozegrały się na pokładzie samolotu linii EasyJet lecącego z Lyonu do Porto. 26-letni obywatel Portugalii został zatrzymany po nieudanej próbie wtargnięcia do kabiny pilotów. Do incydentu doszło w piątkowy wieczór, a sprawą zajmuje się już portugalska policja.

Agresywny pasażer chciał wedrzeć do kabiny pilotów, został obezwładniony / Shutterstock

Według relacji świadków, do zdarzenia doszło późnym wieczorem, gdy samolot zbliżał się już do lądowania na lotnisku im. Sa Carneiro w Porto w Portugalii.

26-letni pasażer niespodziewanie próbował siłą dostać się do kokpitu, wywołując panikę wśród podróżnych i załogi. Motywy jego działania pozostają niejasne.

Pasażerowie i załoga zareagowali błyskawicznie

Agresywnego mężczyznę szybko obezwładnili zarówno inni pasażerowie, jak i członkowie załogi, którzy założyli mu na ręce kajdanki.

Świadkowie zdarzenia zwracali uwagę na nietypowe zachowanie 26-latka jeszcze przed próbą wtargnięcia do kokpitu. Jedną z hipotez jest, że mężczyzna mógł być pod wpływem środków odurzających.

Po wylądowaniu w Porto został on przekazany pod opiekę policji i przewieziony do szpitala na badania. Lekarze potwierdzili, że pasażer miał halucynacje oraz nudności.

Portugalska policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje grożą 26-latkowi. Linie lotnicze nie komentują szczegółów incydentu, zapewniając jedynie, że bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest dla nich priorytetem.