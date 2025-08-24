Błyskawiczna reakcja częstochowskiej policjantki sprawiła, że na drodze ekspresowej S5 udało się uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Funkcjonariuszka uratowała dwa duże przy, które błąkały się przy jezdni. Czworonogi bezpiecznie wróciły do swojej właścicielki.

Policjantka uratowała dwa pasy na S5 Śląska policja / Policja

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas podróży starszego sierżanta Oliwii Zyg, funkcjonariuszki Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Przemierzając trasę ekspresową S5 w pobliżu Poznania, policjantka zauważyła dwa duże psy błąkające się po ruchliwej drodze. Bez wahania zatrzymała samochód i w bezpieczny sposób zwabiła zwierzęta do siebie, chroniąc je przed nadjeżdżającymi pojazdami. Widać to na nagraniu, jakie w sieci udostępniła śląska policja.

Psy wróciły do właścicielki

Po zabraniu czworonogów do swojego auta, policjanta przewiozła je na pobliski parking. Następnie skontaktowała się z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, który skierował na miejsce odpowiednie służby. Psy zostały zabezpieczone i oczekiwały na przyjazd właściciela.



Funkcjonariuszka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o odnalezieniu psów i wskazała miejsce, gdzie czekają na swojego opiekuna. Dzięki szybkiej reakcji internautów, właścicielka czworonogów szybko odnalazła swoje zwierzęta i odebrała je z rąk policjantki.



"Bardzo dziękujemy za pomoc naszym pieskom, gdyby nie pani, nie wiadomo co by się z nimi stało. Oby więcej było ludzi z takim serduchem" - napisała w mediach społecznościowych właścicielka zwierzaków.

/ Zrzut ekranu

Policja przypomina o odpowiednim zabezpieczaniu zwierząt i odpowiedzialności jaka spoczywa na ich właścicielach.