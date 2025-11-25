Koparka uszkodziła rurę z gazem przy ul. Matuszewskiej na Targówku w Warszawie. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Z trzech sąsiednich obiektów ewakuowano ok. 80 osób. Na miejscu pracowały służby, m.in. pięć zastępów straży pożarnej i pogotowie gazowe. Zatamowanie wycieku potwierdził wieczorem przedstawiciel straży pożarnej.

Koparka uszkodziła rurę z gazem na Targówku w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek po południu, na Targówku w Warszawie ewakuowano ok. 80 osób. Powodem było uszkodzenie rury z gazem podczas prac ziemnych przy ul. Matuszewskiej.

Zatamowanie wycieku potwierdził ok. godz. 19:00 kpt. Łukasz Zagdański z miejskiej straży pożarnej.

Służby podkreśliły, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

W akcji wzięło udział pięć zastępów straży pożarnej i 25 strażaków, a także pracownicy pogotowia gazowego.