Wielkie gwiazdy polskiego sportu zakończyły tegoroczną edycję wymyślonej i realizowanej przez jedyną polską mistrzynię olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak akcji "Mistrzynie w Szkołach". W Warszawie blisko pięćset uczennic ze stołecznych szkół spotkało pięć wyjątkowych mistrzyń sportu, wśród których były aż cztery medalistki igrzysk olimpijskich! Nie zabrakło czasu na szczere rozmowy i nawet najtrudniejsze pytania.

W akcji "Mistrzynie w Szkołach" wzięło udział blisko 500 uczennic z warszawskich szkół / Rafał Oleksiewicz / Materiały prasowe

"Mistrzynie w Szkołach" to akcja, która ma zachęcić uczennice z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Badania od lat pokazują, że w tej grupie wiekowej wśród dziewcząt absencja na wf jest zdecydowanie największa.

Po to przyjechałyśmy do stolicy, bo chcemy z tym walczyć i przekonywać dziewczyny, że popełniają wielki błąd, podobnie, jak ich rodzice, którzy zgadzają się na zwolnienia z wf. Aktywność fizyczna to prosta droga do zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, to droga do szczęścia. Nie wolno tego lekceważyć - podkreśla Otylia Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak: Lubię projekt "Mistrzynie w Szkołach"

W poniedziałek w Warszawie z grupą ponad czterystu uczennic ćwiczyły, oprócz Otylii Jędrzejczak, także mistrzyni olimpijska w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, wicemistrzyni olimpijska w lekkoatletyce Anna Kiełbasińska, brązowa medalistka olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Kałucka oraz jej siostra Natalia, również czołowa zawodniczka świata we wspinaczce sportowej, m.in. mistrzyni świata, Europy i złota medalistka igrzysk europejskich.

Lubię projekt Mistrzynie w Szkołach, lubię energię, która tutaj panuje wśród dziewczyn - mówi najlepsza polska pływaczka w historii.

Lubię to, że rozmawiamy o wszystkim tak naprawdę, o wielu ważnych tematach. Dla mnie największą wartością tego programu jest to, że także nasze mistrzynie uwielbiają ten projekt, uwielbiają na niego przyjeżdżać. Ania Kiełbasińska jest w swoich szkolonych murach, a ja tutaj robiłam praktyki studenckie. Wyjątkowość tego programu i tego projektu polega także na tym, że wiele mistrzyń otwarcie opowiada o sobie. Tutaj nie ma koloryzowania, odpowiadamy na pytania uczennic, te które je gnębią, które je dotykają, ale też szukamy wartości, motywacji i to jest wyjątkowe w tej lekcji - dodała.

Magdalena Fularczyk-Kozłowska: To jest coś, co daje mi radochę

Uwielbiam takie spotkania. To jest dla mnie po prostu coś, co daje mi radochę. Z takich spotkań też czerpię swoją energię, i dużo jej daję, bo myślę, że jestem dość pogodną dziewczyną. Umiem z ćwiczącymi młodymi dziewczynami porozmawiać, zażartować, pokazać im, że nawet jak coś w tych ćwiczeniach nie idzie, to nie problem, tylko po prostu ćwiczymy dalej, próbujemy. Lubię też im pokazywać, że nie wszystko jest zawsze pięknie. Bywają kryzysy, są gorsze momenty, ale musimy dawać sobie na nie jakby przestrzeń. Jesteśmy po prostu ludźmi - stwierdziła Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Lekcja w Warszawie odbyła się w hali sportowej LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. generała Władysława Andersa. Ponad 400 uczennic z warszawskich szkół najpierw ćwiczyło razem z mistrzyniami pod okiem znanej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał, a następnie wysłuchało historii znakomitych polskich sportsmenek.

Nie zabrakło też czasu na pytania, wspólne zdjęcia i autografy. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymały atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez TZMO S.A, właściciela marki Bella oraz marki HMS Fitness i Stokado Self Storage.

Jak dostałam tego maila i zobaczyłam adres szkoły, to sobie pomyślałam, że to jest przeznaczenie, że tak miało być - mówi Anna Kiełbasińska, absolwentka LXII Liceum Ogólnokształcącego.

Od razu bardzo, bardzo się ucieszyłam i nawet się wzruszyłam. Ostatnio chodzę sporo po szkołach, ale to, że trafię do swojej, ma taki ekstra wydźwięk. Zawsze byłam bardzo energetyczna i miałam w sobie dużo ognia i zanim zaczęłam uprawiać sport, to po prostu cały czas siedziałam na dworze, latałam po drzewach, jeździłam na rolkach, bawiłam się w klasy, w podchody, inne tego typu aktywności, a jak się pojawił sport, to on był wymierny i w końcu mogłam zobaczyć jakąś swoją inną wartość. Wcześniej nie wiedziałam, myślałam, że po prostu jestem jakąś tam dziewczyną i nawet nie wiem, co sobie myślałam, szczerze mówiąc. A nagle się okazało, że jestem w czymś dobra i to był dla mnie taki chyba game changer. Sport mi po prostu to dał i zachęcił do tego, żeby uprawiać go dalej, a potem dał mi masę innych wartości i stworzył mnie taką osobą, jaką dzisiaj jestem - dodaje.

"Mistrzynie w Szkołach" po raz siódmy

To była już siódma i ostatnia tegoroczna odsłona "Mistrzyń w Szkołach".

Wcześniej zaproszone przez Otylię Jędrzejczak mistrzynie ćwiczyły w Zduńskiej Woli w Łódzkiem, Bydgoszczy, Błoniu koło Warszawy, Siewierzu w województwie śląskim, Zakopanem i Katowicach. Akcja "Mistrzynie w Szkołach" w Warszawie współfinansowana była przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jej ostatnia odsłona także przez Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.