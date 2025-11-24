Tragiczny pożar w miejscowości Błomino-Jeże na Mazowszu. W domu, w którym pojawił się ogień, strażacy znaleźli ciało. Ustalana jest tożsamość ofiary. To już drugi w ostatnim czasie pożar domu w tej okolicy z ofiarą śmiertelną; poprzednio była to 89-latka.

W pogorzelisku po pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Błomino-Jeże niedaleko Płońska, który wybuchł w poniedziałek, strażacy odnaleźli ciało mężczyzny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W domu mieszkał 75-latek

W miejscowości Błomino-Jeże (woj. mazowieckie) niemal doszczętnie spłonął murowany budynek mieszkalny. W środku strażacy znaleźli ciało mężczyzny. Według wstępnych informacji, w domu mieszkał 75-latek, jednak obecnie nie można potwierdzić, czy to on zginął w wyniku pożaru - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Jak dodała, po zakończeniu akcji gaśniczej na miejsce skierowana zostanie grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadzi czynności pod nadzorem prokuratora, wyjaśniając okoliczności, w jakich doszło do pożaru. Zaznaczyła jednocześnie, że to drugie takie zdarzenie w ostatnim czasie w okolicy, którego przyczyny są ustalane.



Kolejny tragiczny pożar w okolicy

Dzień wcześniej, w niedzielę, strażacy wezwani do pożaru w domu jednorodzinnym w miejscowości Nowa Dzierzążnia odkryli w silnie zadymionym pomieszczeniu ciało 89-latki. Służby zaalarmowała rodzina seniorki, która przyjechała ją odwiedzić.

Policja przypomina, że jesień i zima wymagają większej czujności w każdym domu. Funkcjonariusze podkreślają przy tym, że chodzi nie tylko o kontrolę przewodów kominowych czy instalacji elektrycznych i urządzeń grzewczych, ale również o zainteresowanie osobami starszymi i mieszkającymi samotnie.