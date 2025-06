W poniedziałek przed południem ewakuowano sporą część pasażerów w strefie odlotów na Lotnisku Chopina w Warszawie. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.

W poniedziałek przed południem ewakuowano sporą część pasażerów w strefie odlotów na Lotnisku Chopina w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informował w poniedziałek przed godz. 10:00 reporter RMF FM Michał Radkowski, ewakuacja dotyczyła tych pasażerów, którzy mieli się odprawić przed podróżą w strefach A i B. Pozostałe strefy - C, D i E - działały normalnie.

Ewakuacja była konieczna, bo ktoś pozostawił bagaż bez opieki.

Na czas pracy służb zamknięte zostały drogi dojazdowe do części odlotów lotniska, na miejscu tworzyły się korki.

Utrudnienia zakończyły się ok. godz. 11:00. Wtedy ewakuacja została odwołana, a dostęp do terminala przywrócony.

Nie zostawiajcie bagaży bez opieki!

Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont podkreśliła, że pozostawienie bagażu bez opieki jest skrajnie nieodpowiedzialne i każdorazowo traktowane jako potencjalne zagrożenie.

Takie sytuacje uruchamiają procedury bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do opóźnień w operacjach lotniczych i powodować duży stres u pasażerów, którzy mogą przez to spóźnić się na swój rejs - zaznaczyła, apelując do podróżnych o niepozostawianie bagażu bez nadzoru.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. lotnisko obsłużyło 18,5 mln podróżnych.