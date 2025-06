Mieszkańcy południa Polski powinni mieć się dziś na baczności, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tam ostrzeżenia II i I stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o możliwych podtopieniach. Gdzie będzie najgorzej?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o możliwych podtopieniach w Tatrach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Fala ciepła sprawiła, że miejscami w poniedziałek mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska pogodowe. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami i ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Rozkład ostrzeżeń IMGW

Groźnie w Tatrach

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązuje jedynie w powiecie tatrzańskim w Małopolsce. IMGW prognozuje tam bardzo silne opady deszczu do 40 mm i porywy wiatru dochodzące do 65 km/h. Gdzieniegdzie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje w godz. 13:00-19:00.



W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, w którym ostrzega mieszkańców Tatr przed możliwymi podtopieniami i ulewnymi deszczami z silnym wiatrem.

Burze i intensywne opady deszczu

IMGW wydał ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami częściowo dla woj. śląskiego i małopolskiego. Wystąpią tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 60 km/h. Możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują w godz. 13:00-19:00.

Synoptycy wydali również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z możliwą sumą opadów do 60 mm dla części woj. dolnośląskiego i opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 13:00.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można znaleźć TUTAJ .

Synoptyk o dzisiejszych burzach

Niestety, mieszkańców południowej Polski czeka najniebezpieczniejsza pogoda - przyznał w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 dyżurny synoptyk IMGW Jakub Gawron. Od godzin około południowych spodziewamy się rozwoju burz - dodał.

Są to przeważnie ostrzeżenia pierwszego stopnia, ale najgroźniejsza sytuacja możliwa jest na Podhalu i tam zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami - mówił, odnosząc się do wydanych przez IMGW alertów.

Tam mogą pojawiać się te podtopienia ze względu na to, że suma opadów deszczu w tym rejonie może wynieść w trakcie burz nawet ok. 40 mm. Zważywszy na to, że jest to teren pagórkowaty, to ta woda dość szybko będzie spływać do obniżeń terenów i tam do tych podtopień może dochodzić - tłumaczył rozmówca Tomasza Terlikowskiego.