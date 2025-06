Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście zdecydowała o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie nabycia mieszkania przez Karola Nawrockiego, prezydenta-elekta. Chodzi o podejrzenie oszustwa na szkodę Jerzego Ż., który - jak twierdzą śledczy - mógł zostać wprowadzony w błąd przy przekazaniu prawa własności lokalu - dowiedział się Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM.

Karol Nawrocki / Szymon Pulcyn / PAP

Prokuratura w Gdańsku wszczęła dochodzenie dotyczące przejęcia mieszkania Jerzego Ż., aby sprawdzić, czy nie doszło do oszustwa przy sprzedaży.

Mieszkanie miało zostać sprzedane przez Jerzego Ż. na rzecz Karola Nawrockiego.

Śledczy zabezpieczyli dokumenty i przesłuchali świadków, w tym przedstawiciela prezydent Gdańska.

Sprawa została nagłośniona po ujawnieniu, że Nawrocki posiada nie jedno, a dwa mieszkania, a jedno z nich miało być przekazane w zamian za opiekę nad Jerzym Ż.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła dochodzenie ws. przejęcia mieszkania Jerzego Ż. Chodzi o podejrzenie dokonanego w latach 2012-2017 oszustwa na szkodę mężczyzny.

To formalny początek śledztwa. Prokuratura uznała, że są wystarczające podstawy, by sprawdzić, czy Jerzy Ż. nie został oszukany przy sprzedaży swego mieszkania.

Dochodzenie w sprawie, a nie przeciwko

Po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami oraz przeprowadzeniu czynności przesłuchania w charakterze świadka przedstawiciela zawiadamiającego prezydenta Miasta Gdańsk, prokurator uznał, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i w dniu 13 czerwca 2025 r. wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia - przekazał dziennikarzom rzecznik prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Mężczyzna miał zostać zapewniony o opiece i pełnej zapłacie, ale po podpisaniu dokumentów, według prokuratury, nie otrzymał ani jednego, ani drugiego - relacjonuje reporter RMF FM.

Nabywcą mieszkania był Karol Nawrocki, który w imieniu Jerzego Ż., za pomocą uzyskanego pełnomocnictwa, sprzedał sobie mieszkanie.

Dochodzenie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. Nikt nie usłyszał zarzutów, a celem śledczych jest dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy.

Do tej pory zabezpieczono dokumenty z sądów, MOPS-u, NFZ, domów opieki, aresztu, zarządcy nieruchomości, a także przesłuchano przedstawiciela prezydent Gdańska. Teraz czas na świadków, biegłych i ocenę materiału dowodowego.

Do prokuratury trafiły łącznie trzy zawiadomienia "o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nabyciem mieszkania położonego w Gdańsku przez kandydata na urząd prezydenta RP" - od wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, osoby prywatnej oraz prezydent Gdańska.

Afera z kawalerką Nawrockiego

Sprawa mieszkania popieranego przez PiS kandydata na prezydenta to pokłosie publikacji portalu Onet, który ujawnił, że - wbrew wcześniejszej deklaracji - Nawrocki nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiadał również kawalerkę. Kilka dni później portal podał, że Jerzy Ż., wcześniejszy właściciel kawalerki - przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia, jednak mężczyzna trafił do domu opieki społecznej.

Popierany przez PiS kandydat poinformował później, że kawalerkę przekaże na cele charytatywne. Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni Bogdan Palmowski potwierdził, że stowarzyszenie 14 maja podpisało z Nawrockimi umowę darowizny ws. przekazania kawalerki, która wcześniej należała do Jerzego Ż. W umowie została zawarta klauzula, która mówi o tym, że jeśli stan zdrowia Jerzego Ż. na to pozwoli, mężczyzna będzie mógł wrócić do mieszkania.