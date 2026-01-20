Niemal 5 kg rafy koralowej miał w torbie podróżny wracający z Seszeli na lotnisko Chopina w Warszawie. Okazy te są objęte ochroną na mocy międzynarodowego prawa - do ich przewozu potrzebne są specjalne dokumenty, których mężczyzna nie posiadał. Mundurowym z Krajowej Administracji Skarbowej tłumaczył, że chciał zabrać fragmenty koralowca na pamiątkę.

Nie miał wymaganych dokumentów CITES, więc koralowce zatrzymano.

Za taki przewóz grożą surowe kary.

Kontrola na "nic do zgłoszenia"

Egzotyczny bagaż ujawniono na warszawskim Lotnisku Chopina. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skierowali do kontroli mężczyznę, który wracał z Seszeli przez Abu Dhabi.

Przekraczał granicę korytarzem "Zielona linia - nic do zgłoszenia".

W jego bagażu znaleziono aż 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców o łącznej wadze blisko 5 kg.

Brak dokumentów przewozu

Podróżny wyjaśniał funkcjonariuszom Słuzby Celno-Skarbowej, że "pozbierał fragmenty rafy koralowej na plaży".

Chciał zabrać je do kraju jako pamiątkę z egzotycznych wakacji. Okazy te są objęte ochroną na mocy międzynarodowych przepisów - Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Mężczyzna nie posiadał odpowiednich dokumentów, które są niezbędne do legalnego przewozu chronionych gatunków. W związku z tym koralowce zostały zatrzymane jako dowód rzeczowy w sprawie karnej - wszczęto ją w związku z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody.

Surowe konsekwencje

Zgodnie z prawem, każdemu, kto "umyślnie niszczy, uszkadza, przemieszcza, usuwa lub zabiera dziko występujące rośliny, zwierzęta, grzyby, ich siedliska, miejsca rozrodu lub siedliska przyrodnicze" grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

Przepisy te mają na celu ochronę dzikiej przyrody i zapobieganie jej niszczeniu. Nielegalne działania prowadzące do degradacji środowiska naturalnego są nie tylko łamaniem prawa - to przejaw skrajnej nieopowiedzialności.

Zamiast zabierać ze sobą pamiątki z plaży, warto zrobić zdjęcie - to równie piękne wspomnienie, a przy tym całkowicie legalne.