Sześć żółwi błotnych, trzy kameleony oraz 25 pytonów królewskich zabezpieczyli ​lubelscy policjanci podczas targów zwierząt egzotycznych, które odbywały się w miniony weekend w Lublinie. Wraz z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii funkcjonariusze ujawnili przypadki nielegalnego handlu.

Nielegalny handel gatunkami chronionymi w Lublinie, fot. Policja Lublin

Policjanci z Lublina ujawnili nielegalny handel egzotycznymi zwierzętami.

Zabezpieczono 6 żółwi błotnych, 3 kameleony i 25 pytonów królewskich bez wymaganych zezwoleń.

Jedna ze sprzedających posługiwała się podrobionymi dokumentami; grozi jej do 5 lat więzienia.

Zwierzęta były oferowane do sprzedaży bez wymaganych zezwoleń, a część z nich pochodziła z nielegalnych źródeł.

Jedna z wystawczyń, 27-letnia mieszkanka Lubelszczyzny, próbowała uwiarygodnić legalność zwierząt, okazując sfałszowane dokumenty. Mundurowi zabezpieczyli pełną dokumentację związaną z handlem oraz próbki dowodowe, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Nasze działania miały na celu sprawdzenie legalności oferowanych zwierząt. Niestety, ujawniliśmy przypadki naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody - przekazał oficer prasowy lubelskiej policji.

Zabezpieczone żółwie błotne przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Egzotarium w Lublinie, gdzie zapewniono im odpowiednią opiekę i warunki bytowe. W czynnościach uczestniczył przedstawiciel schroniska, który pomógł w bezpiecznym transporcie zwierząt.

Grozi im nawet 5 lat więzienia

W sprawie prowadzone jest dochodzenie dotyczące naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody. Za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że handel egzotycznymi i chronionymi zwierzętami wymaga odpowiednich zezwoleń. Każdy, kto decyduje się na zakup lub sprzedaż takich okazów, powinien upewnić się, że transakcja odbywa się zgodnie z prawem - podkreślają funkcjonariusze.