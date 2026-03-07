Ponad 50 strażaków (13 zastępów straży pożarnej) walczy z pożarem, do którego doszło w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Trójca w gminie Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim na Podkarpaciu.

Z budynku jeszcze przed pożarem strażaków ewakuowało się siedem osób. Dwóm z nich ratownicy udzielili pomocy. W tej chwili trwa akcja gaśnicza. Może potrwać jeszcze kilka najbliższych godzin. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane - powiedział RMF FM st. bryg. Marcin Betleja z podkarpackiej straży pożarnej.



Jest to jedna z ocalałych willi dawnego prl-owskiego Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego (oddanego do użytku 16 grudnia 1973 r.), włączonego do rządowego kompleksu Ośrodka Rady Ministrów w Arłamowie, w którym gościli ówcześni dygnitarze, m.in. Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Valéry Giscard d’Estaing czy Josip Broz-Tito.