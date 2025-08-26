Na drodze w gminie Karczew (woj. mazowieckie), w pobliżu trasy wojewódzkiej 801, rozsypane zostały tony śmieci. Przejazd jest niemożliwy, a poszukiwania sprawców trwają.

Śmieci na drodze

W nocy z niedzieli na poniedziałek na drodze gminnej w okolicach Karczewa (Mazowieckie) nieznany sprawca podrzucił kilka wywrotek odpadów budowlanych i śmieci. Odpady całkowicie zablokowały gminną drogę z trasy 801 w kierunku Glinek, utrudniając mieszkańcom transport.

To są różnego rodzaju silikony, resztki po kafelkach, panelach, betony, gruzy, ale również tak zwane rzeczy domowe. Znajdziemy tam na przykład książki, zeszyty dzieci ze szkół - powiedział burmistrz Karczewa Michał Rudzki w rozmowie z reporterem RMF MAXX Przemysławem Mzykiem.

Znalezienie sprawców nie będzie problemem

Sprawa została zgłoszona na policję, jednak w jej rozwiązanie zaangażowali się też lokalni działacze.

Wspólnie z przedstawicielem Stowarzyszenia Ekopatrol Karczew udaliśmy się tam na to miejsce i zostały znalezione pewne poszlaki, które mam nadzieję, doprowadzą nas do sprawcy tego zdarzenia. Wszystko na to wskazuje, że jest to firma, która specjalizuje się w odbiorze odpadów budowlanych po różnego rodzaju remontach, wykończeniach domów, mieszkań. Mamy już pewnego rodzaju poszlaki. Podczas naszej wizyty byli również tam przedstawiciele policji, więc zabezpieczyli dowody i mam nadzieję, że najpóźniej do końca tego tygodnia zostanie ustalony sprawca tego zdarzenia - opowiadał Rudzki.

W poszukiwaniach sprawcy może pomóc monitoring okolicznych firm oraz system e-Toll.

Kto to wszystko posprząta?

Władze gminy liczą, że po odnalezieniu sprawców zdarzenia szybko uda się zobligować ich do usunięcia odpadów. Gdyby jednak okazało się to bardziej problematyczne, istnieje wyjście alternatywne.

Gmina oczywiście ma taki instrument jak wykonanie zastępcze, czyli wykonuje zastępczość, zleca firmie zabranie tych odpadów i utylizację, a następnie, mając status pokrzywdzonego, wyegzekwuje od sprawcy tego zdarzenia poprzez drogę sądową zapłatę za wykonanie zastępcze wraz z odsetkami - wytłumaczył Rudzki.



