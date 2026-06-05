Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wykorzystali sztuczną inteligencję do stworzenia "fundamentalnie nowego" rodzaju szczepionki, która może zapewnić ochronę przed szeroką gamą wirusów i zapobiegać przyszłym pandemiom. To pierwszy przypadek, gdy kluczowy składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przez AI i przetestowany na ludziach.

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Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge stworzyli nowy typ szczepionki zaprojektowanej w całości przez sztuczną inteligencję.

To pierwszy przypadek w historii, gdy kluczowy składnik szczepionki został stworzony przez AI i przetestowany na ludziach.

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Jak informuje portal BBC, zespół badaczy z Cambridge opracował szczepionkę, której kluczowy składnik został w całości zaprojektowany przez sztuczną inteligencję. Preparat przeszedł już pierwsze testy bezpieczeństwa na 39 ochotnikach. To pierwszy taki przypadek w historii medycyny.

Naukowcy pobrali kody genetyczne różnych koronawirusów, które w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Sztuczna inteligencja przeanalizowała te dane i zaprojektowała tzw. super przeciwciało, które ma nauczyć ludzki układ odpornościowy rozpoznawać i zwalczać całą rodzinę koronawirusów - nawet te, które dopiero mogą się pojawić.

Nowa szczepionka ma potencjał, by chronić nie tylko przed wszystkimi znanymi wariantami Covid-19, ale także przed innymi koronawirusami, które obecnie występują u zwierząt, a w przyszłości mogą przenieść się na ludzi i wywołać kolejną pandemię.

Zespół z Cambridge nie poprzestaje na tym projekcie - prowadzi również badania nad szczepionkami przeciwko grypie oraz wirusowi eboli.

Walka z mutacjami wirusów

Jednym z największych wyzwań dla naukowców jest zdolność wirusów do szybkiego mutowania, co sprawia, że obecne szczepionki z czasem tracą skuteczność. Badacze starają się przewidywać kierunki mutacji, by tworzyć preparaty odporne na nowe warianty.

Zawsze jesteśmy w tyle - przyznał w rozmowie z BBC prof. Jonathan Heeney z Uniwersytetu Cambridge.

Już wkrótce szczepionka zaprojektowana przez AI zostanie przetestowana na grupie około 200 osób. Badacze sprawdzą, czy nowy preparat potrafi skutecznie "wyszkolić" ludzki system immunologiczny.

Zespół z Cambridge prowadzi również badania na zwierzętach, poszukując uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie, w tym ptasiej grypie H5N1.

Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

Profesor Andy Pollard z Uniwersytetu Oksfordzkiego podkreśla, że prawdziwym sprawdzianem będą badania na ludziach. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować opracowywanie szczepionek, ponieważ potrafi przewidywać reakcje układu odpornościowego.