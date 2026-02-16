Agresywny kibic Radomiaka został wyprowadzony poza boisko i przekazany policjantom. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

W niedzielę 56-latek został ukarany. Sąd orzekł 4 tys. zł grzywny i trzyletni zakaz stadionowy na wszystkie mecze Radomiaka.

Z trybun stadionu Radomiaka poleciała butelka

W niedzielę policjanci zatrzymali także drugą osobę - 48 latka z powiatu radomskiego. Może on mieć związek z rzuceniem z trybun butelki, która trafiła w głowę pracownika Korony - poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz.

Mężczyzna ma być w poniedziałek doprowadzony do prokuratury - dodała rzeczniczka.

Wygrana Korony Kielce

Piątkowy mecz zakończył się wygraną drużyny z Kielc 2:0. Po końcowym gwizdku, przy zejściu do szatni doszło do przepychanek pomiędzy zawodnikami obydwu drużyn. Czerwoną kartką ukarany został zawodnik gospodarzy Elves Balde.

Dziennikarz portalu weszlo.com Szymon Janczyk donosił, że pijany kibic wpadł na murawę i zaatakował piłkarza. "Ktoś z trybun trafił butelką w głowę Michała Siejaka z Korony, który został przewieziony do szpitala" - dodał dziennikarz. Michał Siejak jest dyrektorem komunikacji i marketingu Korony Kielce.