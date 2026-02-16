Cztery osoby zostały poszkodowane w pożarze bloku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach. Z ogniem walczy 10 zastępów straży pożarnej.

Do pożaru w Ząbkach, miejscowości znajdującej się w aglomeracji warszawskiej, doszło w poniedziałkowe popołudnie. Ogień wybuchł w mieszkaniu na parterze pięciopiętrowego budynku.

W akcji gaśniczej bierze udział 10 zastępów straży pożarnej. Pożar został już zlokalizowany, co oznacza, że się nie rozprzestrzenia. Z budynku ewakuowano około 20 osób.

Cztery osoby poszkodowane

W wyniku pożaru poszkodowanych zostało czterech mieszkańców.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jedna osoba dorosła z dzieckiem trafiły do szpitala na badania. Kolejne dwie osoby są pod opieką pogotowia ratunkowego.

Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Najpewniej podtruły się dymem.

Wiadomo, że do Ząbek wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.