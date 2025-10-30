14 dyrektorek niepublicznych szkół z 10 województw usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia prawie 40 mln zł dotacji. W śledztwie podejrzanych jest 47 osób, które łącznie mogły wyłudzić 140 mln zł. Prokuratura poinformowała, że na listach uczniów były osoby zmarłe.

Jedna z zatrzymanych dyrektorek. / Łódzka policja /

Podejrzane pochodzą z województw: łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego. Policjanci zatrzymali 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, a jedna sama zgłosiła się do prokuratury.

Wszystkie zatrzymane od 2016 do 2023 roku pełniły funkcje dyrektorów placówek edukacyjnych.

Według Prokuratury Regionalnej w Łodzi, podejrzane w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczały nieprawdę w dokumentach. Chodziło między innymi o liczbę słuchaczy i frekwencję w ich szkołach. Do tego podawały inne fałszywe dane, na podstawie których samorządy wypłacały nienależne dotacje.

Szkoły kierowane przez podejrzane dyrektorki wykazywały m.in. osoby fikcyjne, przebywające od wielu lat za granicą, takie, które faktycznie nie kontynuowały nauki, a nawet zmarłe. Wymieniały się też danymi osobowymi domniemanych słuchaczy i te same osoby wykazywane były jako uczniowie kilku placówek - opisał działanie grupy przestępczej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania.

Oprócz tego część zatrzymanych przyjmować miało łapówki w postaci premii.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że osoby te mogły wyłudzić co najmniej 39,5 mln zł.

Wyłudzały dotacje na szkoły niepubliczne. 13 kobiet zatrzymanych Łódzka policja /

Na tym etapie podejrzane usłyszały w sumie 79 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji. Dodatkowo odpowiedzą za doprowadzenie jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd pracowników urzędów co do podstaw wypłaty dotacji.

Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Orzeczono wobec nich dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zakazano wyjeżdżać z kraju.

Policja zatrzymała łącznie 13 osób / Łódzka policja /



