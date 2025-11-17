O. Tadeusz Rydzyk otrzymał wezwanie do prokuratury w sprawie podejrzeń o nieprawidłowości finansowe związane z Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Przesłuchanie wyznaczono na 8 grudnia. Przypada wówczas 34. rocznica powstania Radia Maryja. "To uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród" - ocenił o. Rydzyk. Tymczasem resort kultury chce unieważnienia umów zawartych w przeszłości z fundacją i oczekuje zwrotu 210 mln zł z odsetkami.

O. Tadeusz Rydzyk wezwany na przesłuchanie

O. Tadeusz Rydzyk - prezes fundacji "Lux Veritatis" - otrzymał wezwanie do prokuratury ws. podejrzeń o nieprawidłowości finansowe związane z Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Przesłuchanie wyznaczono na 8 grudnia - dzień, w którym przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Jej rzeczniczka Dorota Sokołowska-Mach, potwierdziła wezwanie duchownego na przesłuchanie 8 grudnia.

O. Tadeusz Rydzyk w stanowczych słowach skomentował tę decyzję.

"Żadne władze nas nie rozpieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w nurcie poprawności politycznej" - ocenił o. Rydzyk.

Na stronie Radia Maryja pojawił się komunikat, w którym o. Rydzyk poinformował, że do prokuratury już wcześniej wezwano dyrektora do spraw finansowych Fundacji "Lux Veritatis" Lidię Kochanowicz-Mańk i o. Jana Króla. Oboje są członkami zarządu fundacji, a jej prezesem jest o. Rydzyk.

Duchowny zwrócił się do słuchaczy, żeby przekazywali "informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym", bo "to uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród".

Nieprawidłowości finansowe pod lupą

Już w lipcu 2024 skierowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa przez ministra kultury. Miało to miejsce w toku audytu w resorcie kultury prowadzonego przez dyrektora izby administracji skarbowej w Warszawie - poinformowała Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa.

"Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł" - napisano.

W czwartek ministerstwo kultury poinformowało, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych przez resort z Fundacją "Lux Veritatis". Chodzi o umowy zawarte podczas sprawowania urzędu przez Piotra Glińskiego. Pozew zakłada także zwrot 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa.