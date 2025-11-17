Lokalne władze w przygranicznych wioskach Plauru i Ceatalchioi w Rumunii zarządziły ewakuację w związku z rosyjskim atakiem na obwód odeski w Ukrainie - twierdzi Euronews Romania. W wyniku rosyjskiej agresji wybuchł pożar na statku przewożącym skroplony gaz (LNG), który znajdował się w porcie w miejscowości Izmaił w Ukrainie. Załoga miała się bezpiecznie ewakuować i nikomu nic się nie stało.

Zdjęcie ilustracyjne / Kanał Astra/Telegram / Shutterstock

W nocy 17 listopada na statku przewożącym skroplony gaz LNG w porcie Izmaił w Ukrainie wybuchł pożar w wyniku rosyjskiego ataku.

Zagrożenie wybuchem spowodowało prewencyjną ewakuację mieszkańców przygranicznych wiosek Plauru i Ceatalchioi w Rumunii.

Załoga statku, licząca 16 osób z Turcji, została bezpiecznie ewakuowana, a sytuacja pozostaje pod nadzorem władz.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Ewakuacja w Rumunii

W nocy 17 listopada na statku przewożącym skroplony gaz LNG wybuchł pożar. Statek znajdował się w porcie w miejscowości Izmaił w Ukrainie. Ogień miał się pojawić ok. godz. 2:00 w nocy w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Telegram

W przygranicznych wioskach w Rumunii - Plauru i Ceatalchioi - podjęto decyzję o ewakuacji.

"Biorąc pod uwagę specyfikę materiałów na pokładzie statku, który stanął w płomieniach zeszłej nocy, a także możliwość rozprzestrzeniania się skutków lokalnych, we współpracy ze strukturami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiedzialnymi za zarządzanie tego typu sytuacjami kryzysowymi, po przeprowadzeniu oceny podjęto decyzję o prewencyjnej ewakuacji ludzi i zwierząt z miejscowości Plauru. Środek ten będzie utrzymany do czasu wyeliminowania zagrożenia dla ludności" - poinformowała Cristina Profire, rzeczniczka lokalnego zespołu zarządzania kryzysowego w Tulczy w Rumunii.

Okoliczni mieszkańcy mieli otrzymać wiadomości z ostrzeżeniem przed wybuchem. "Poważne zagrożenie wybuchem w rejonie Plauru. Unikaj tego obszaru i oddal się od niego (...)" - można przeczytać w treści alertu.

W późniejszym czasie poinformowano o zarządzonej ewakuacji również w pobliskiej wiosce Ceatalchioi.

"Dziś, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Powiatowego Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Tulczy, które odbyło się o godzinie 13:00, zarządzono prewencyjną ewakuację ludności z miejscowości Ceatalchioi, zgodnie z szacunkami Narodowej Komisji Kontroli Działalności Jądrowej. Decyzja została podjęta w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń oraz ochrony ludności i mienia w tym rejonie" - przekazały lokalne władze.

Do sytuacji odniósł się ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybiha.

"Po rosyjskim ataku, który uszkodził statek z LNG w regionie Odessy, Rumunia musiała ewakuować swoją przygraniczną wioskę. Brutalna eskalacja terroru ze strony Rosji zagraża nie tylko Ukrainie, ale także naszym sąsiadom. Podkreśla to pilną potrzebę wspólnego nacisku na Moskwę, aby zakończyć wojnę" - napisał polityk.