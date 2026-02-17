Hakerzy zaatakowali infrastrukturę informatyczną Uniwersytetu Warszawskiego. "Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na wystąpienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych" - przekazała uczelnia.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że złośliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane na jednej ze stacji roboczych uczelni.

"Incydent został zgłoszony do służb państwa, które rozpoczęły intensywne działania. Podjęto m. in. kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczeniem skutków naruszenia. Trwają również analizy związane z wykryciem sprawców" - dodał. 

Głos ws. incydentu zabrał również Uniwersytet Warszawski. Z najnowszego komunikatu wynika, że złośliwe oprogramowanie typu ransomware wprowadzono do środowiska uczelni w styczniu. Co ciekawe, Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji UW został poinformowany o jego obecności na początku lutego. 

"Niezwłocznie zgłoszono zdarzenie do zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa CERT Polska, złożono zawiadomienie do Policji, informacja o zdarzeniu została przekazana do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie podjęto działania techniczne w celu wykrycia i usunięcia nieautoryzowanego dostępu, obecnie prowadzona jest dalsza analiza techniczna oraz weryfikacja integralności systemów. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na wystąpienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych" - zapewniła uczelnia. 

UW przypomina studentom i pracownikom uczelni, że w trosce o bezpieczeństwo powinni używać silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego, uważać na podejrzane linki oraz korzystać z zaufanych urządzeń i sieci Wi-Fi. 

