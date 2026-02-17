Hakerzy zaatakowali infrastrukturę informatyczną Uniwersytetu Warszawskiego. "Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na wystąpienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych" - przekazała uczelnia.
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że złośliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane na jednej ze stacji roboczych uczelni.
"Incydent został zgłoszony do służb państwa, które rozpoczęły intensywne działania. Podjęto m. in. kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczeniem skutków naruszenia. Trwają również analizy związane z wykryciem sprawców" - dodał.