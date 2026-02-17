Głos ws. incydentu zabrał również Uniwersytet Warszawski. Z najnowszego komunikatu wynika, że złośliwe oprogramowanie typu ransomware wprowadzono do środowiska uczelni w styczniu. Co ciekawe, Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji UW został poinformowany o jego obecności na początku lutego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Niezwłocznie zgłoszono zdarzenie do zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa CERT Polska, złożono zawiadomienie do Policji, informacja o zdarzeniu została przekazana do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie podjęto działania techniczne w celu wykrycia i usunięcia nieautoryzowanego dostępu, obecnie prowadzona jest dalsza analiza techniczna oraz weryfikacja integralności systemów. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na wystąpienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych" - zapewniła uczelnia.

UW przypomina studentom i pracownikom uczelni, że w trosce o bezpieczeństwo powinni używać silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego, uważać na podejrzane linki oraz korzystać z zaufanych urządzeń i sieci Wi-Fi.