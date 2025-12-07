W ostatnich dniach nasiliła się fala oszustw internetowych, w których przestępcy podszywają się pod urzędników rządowego serwisu gov.pl. Celem hakerów jest zdalne przejęcie kontroli nad naszym komputerem lub telefonem.
Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Jak oszustwo wygląda w praktyce? Przestępcy wysyłają e-mail informujący o rzekomej "nowej aktywności na naszym koncie w serwisie gov.pl". W treści ostrzegają: jeśli to nie my się logowaliśmy, powinniśmy natychmiast skontaktować się z podanym w wiadomości numerem telefonu.
Dalszy etap to rozmowa z "konsultantem". Jak opisują poszkodowani, podczas takiej rozmowy są straszeni, że "ktoś na ich dane wziął kredyt", a następnie są nakłaniani do instalowania specjalnego oprogramowania, które rzekomo ma uchronić ich przed utratą pieniędzy.
W rzeczywistości jest to metoda umożliwiająca oszustom przejęcie kontroli nad komputerem i dostęp do naszych danych oraz finansów.
Specjaliści apelują o zachowanie ostrożności. Przede wszystkim warto sprawdzić adres nadawcy - w większości przypadków nie pochodzi on z prawdziwej domeny gov.pl, choć nazwa ta może pojawiać się w temacie lub treści maila.
Warto pamiętać również, że urzędnicy państwowi nie kontaktują się w takich sprawach, a pracownicy banków nie namawiają do instalowania żadnego oprogramowania na komputerze klienta.
Eksperci przypominają: najlepiej samodzielnie znaleźć oficjalny numer infolinii instytucji i zadzwonić tam bezpośrednio, zamiast korzystać z kontaktu przesłanego w podejrzanej wiadomości.
Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują presję i strach, dlatego najskuteczniejszą obroną jest zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.