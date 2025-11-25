Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje o kolejnej fali fałszywych wiadomości e-mail, które mają na celu wyłudzenie danych osobowych. Resort opublikował w sieci komunikat z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie wszystkich podejrzanych wiadomości, które trafiają na naszą skrzynkę.

W rozsyłanych przez cyberoszustów e-mailach nadawca podszywa się pod rządowy serwis gov.pl. Wiadomości często wyglądają bardzo wiarygodnie - wykorzystują oficjalną szatę graficzną i styl komunikacji kojarzony z administracją publiczną.

"Uwaga! Próba oszustwa! Uwaga na fałszywe e-maile podszywające się pod gov.pl! Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których wygląd i treść sugerują, że nadawcą jest serwis gov.pl. Mogą wyglądać bardzo wiarygodnie, ale ich celem jest wyłudzenie Twoich danych" - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Fałszywe e-maile. Na co uważać?

Należy zwrócić uwagę na dwa istotne aspekty:

  • Inna niż gov.pl domena nadawcy. Adres e-mail, nawet jeśli wygląda podobnie do oficjalnego, nie pochodzi z rządowej domeny.
  • Nagląca, alarmująca treść. Wiadomość zwykle zachęca do natychmiastowego działania - kliknięcia linku, pobrania pliku, zalogowania się czy wykonania telefonu.

Resort przypomina, czego absolutnie nie wolno robić w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości:

  • Nie dzwonić pod numery telefonów podane w e-mailu,
  • Nie klikać w żadne linki,
  • Nie otwierać załączników.

Takie przypadki należy zgłaszać za pośrednictwem strony cert.pl.

Coraz więcej cyberoszustów

Ministerstwo ostrzega, że liczba przestępców działających w sieci stale rośnie. Oszuści wykorzystują komunikatory, portale społecznościowe i platformy internetowe, by nakłonić swoje ofiary do udostępnienia danych, wykonania płatności czy pobrania szkodliwego oprogramowania.

Stosowane przez nich taktyki opierają się na socjotechnice - podszywają się pod krewnych, współpracowników, banki, firmy kurierskie czy telekomy. Wykorzystują też ogólnodostępne informacje, np. zwracają się po imieniu i używają skopiowanych zdjęć profilowych, by wyglądać bardziej wiarygodnie. Najczęściej budują atmosferę presji, aby zmusić odbiorcę do szybkich, nieprzemyślanych działań.

Resort apeluje o ostrożność i przypomina, że najlepszą ochroną przed cyberatakami jest czujność, zdrowy rozsądek oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych aktywności odpowiednim służbom.