Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje o kolejnej fali fałszywych wiadomości e-mail, które mają na celu wyłudzenie danych osobowych. Resort opublikował w sieci komunikat z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie wszystkich podejrzanych wiadomości, które trafiają na naszą skrzynkę.

W rozsyłanych przez cyberoszustów e-mailach nadawca podszywa się pod rządowy serwis gov.pl. / Shutterstock

W rozsyłanych przez cyberoszustów e-mailach nadawca podszywa się pod rządowy serwis gov.pl. Wiadomości często wyglądają bardzo wiarygodnie - wykorzystują oficjalną szatę graficzną i styl komunikacji kojarzony z administracją publiczną.

"Uwaga! Próba oszustwa! Uwaga na fałszywe e-maile podszywające się pod gov.pl! Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których wygląd i treść sugerują, że nadawcą jest serwis gov.pl. Mogą wyglądać bardzo wiarygodnie, ale ich celem jest wyłudzenie Twoich danych" - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.