Atak hakerski na ciepłownię

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na ciepłownię w Rucianem-Nidzie w woj. warmińsko-mazurskim – ustalił dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Do ataku doszło w nocy 10 stycznia. Na szczęście nie miało to wpływu na dostarczanie ogrzewania i ciepłej wody mieszkańcom tej mazurskiej miejscowości.
Śledztwo zostało wszczęte w sprawie uzyskania nieuprawnego dostępu do informacji nieprzeznaczonej. Chodzi o dostęp do systemu informatycznego sterowania jednym z dwóch kotłów.
Wiadomo, że w nocy 10 stycznia doszło do zmiany ustawień kotła o mocy tysiąca kilowatów. Niemniej, obsługa ciepłowni szybko zareagowała i przywróciła wszystkie parametry.
Sprawą zajmuje się też Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które na miejscu zbierało materiały w tej sprawie. Prokuratorzy mówią, że nie można na razie stwierdzić, że za atak odpowiadają rosyjscy hakerzy, ale nie można też tego wykluczyć.
Sprawa ta nie jest odosobniona. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM we wtorek 13 stycznia do sytuacji z końca ubiegłego roku. Wówczas doszło do licznych ataków na polski sektor energetyczny. Sytuacja była trudna do opanowania również ze względu na warunki atmosferyczne.
Wicepremier przyznał, że "Polska mierzyła się wówczas z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia". Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są. Byliśmy blisko blackoutu - stwierdził.