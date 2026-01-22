Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na ciepłownię w Rucianem-Nidzie w woj. warmińsko-mazurskim – ustalił dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Do ataku doszło w nocy 10 stycznia. Na szczęście nie miało to wpływu na dostarczanie ogrzewania i ciepłej wody mieszkańcom tej mazurskiej miejscowości.

/ RMF24

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Atak hakerski na ciepłownię

Ciepłownia w Rucianem-Nidzie w woj. warmińsko-mazurskim była celem ataku hakerskiego w nocy 10 stycznia. Na szczęście nie wpłynęło to na dostarczanie ogrzewania i ciepłej wody mieszkańcom tej miejscowości.

Śledztwo zostało wszczęte w sprawie uzyskania nieuprawnego dostępu do informacji nieprzeznaczonej. Chodzi o dostęp do systemu informatycznego sterowania jednym z dwóch kotłów.

Wiadomo, że w nocy 10 stycznia doszło do zmiany ustawień kotła o mocy tysiąca kilowatów. Niemniej, obsługa ciepłowni szybko zareagowała i przywróciła wszystkie parametry.

Sprawą zajmuje się też Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które na miejscu zbierało materiały w tej sprawie. Prokuratorzy mówią, że nie można na razie stwierdzić, że za atak odpowiadają rosyjscy hakerzy, ale nie można też tego wykluczyć.

"Cyfrowe czołgi już tu są"

Sprawa ta nie jest odosobniona. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM we wtorek 13 stycznia do sytuacji z końca ubiegłego roku. Wówczas doszło do licznych ataków na polski sektor energetyczny. Sytuacja była trudna do opanowania również ze względu na warunki atmosferyczne.

Wicepremier przyznał, że "Polska mierzyła się wówczas z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia". Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są. Byliśmy blisko blackoutu - stwierdził.