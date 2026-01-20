Stołeczna policja ujęła dwóch mężczyzn, którzy wspólnie zajmowali się rozprowadzeniem narkotyków na terenie Warszawy. 32-letni diler trafił do tymczasowego aresztu, zaś na starszego od niego o 16 lat mężczyznę, który mu pomagał, prokurator nałożył dozór policyjny. Obaj usłyszęli zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci - zdj. poglądowe / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na RMF24.pl

Mężczyźni zostali ujęci w rejonie ul. 11 listopada 26 na Pradze-Północ. Wpadli w wyniku akcji przeprowadzonej przez policjantów z wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i wydziału kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI oraz kryminalnych z Komisariatu Policji Warszawa Targówek i Białołęka.

Zatrzymali dilera i jego pomocnika. Grozi im do 10 lat więzienia

Mundurowi przed zatrzymaniem mężczyzn obserwowali ten teren pod kątem podejrzenia prowadzenia przestępczości narkotykowej w tej okolicy.

Jak relacjonuje policja, najpierw na jednej z klatek schodowych zatrzymali 48-latka oraz zabezpieczyli jego telefony komórkowe. Następnie w ich ręce wpadł 32-letni diler. Mężczyźni zostali przewiezieni do komendy przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, a następnie przekazani do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie przeprowadzono dalsze czynności.

32-letniemu mężczyźnie przedstawiono zarzut odpłatnego udzielania środków odurzających. Trafił on do tymczasowego aresztu. Podobnie jak mężczyźnie, który mu pomagał, dilerowi grozi kara do 10 lat więzienia. Wobec 48-latka prokurator zastosował dozór policyjny.

Kulisy akcji policji

Policja informuje o szczegółach przeprowadzonej operacji.

"W trakcie działań, na najwyższym piętrze kamienicy kryminalni znaleźli materiałowy woreczek, w którym były pojemniki plastikowe i woreczki zawierające ponad 100 poporcjowanych zawiniątek z folii aluminiowej z białym i beżowym proszkiem oraz susz roślinny. Kryminalni, w obecności administratora, siłowo otworzyli drzwi do jednego z pustostanów, gdzie według ich wiedzy miały też być przechowywane narkotyki przeznaczone na sprzedaż" - przekazali mundurowi.

Zabezpieczone przedmioty przez policję / KRP Warszawa VI / Policja

Dodali, że w kontroli pomieszczeń wziął udział policyjny przewodnik z psem wyspecjalizowanym w poszukiwaniu narkotyków. Na miejscu znaleziono kolejne opakowania z różnymi środkami. W środku była m.in. waga cyfrowa służąca do ich porcjowania, telefon komórkowy oraz gotówka.

Po przeprowadzeniu oględzin przez policyjnego technika zabezpieczono znalezione na miejscu substancję. Wśród nich był mefedron, heroina, marihuana, kokaina i amfetamina. Mundurowi weryfikują źródło ich pochodzenia. W sumie podczas policyjnej akcji zabezpieczono 23 tys. złotych.