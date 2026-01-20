Coraz więcej Polaków uważa, że w naszym kraju przybywa ludzi bogatych, jednak większość społeczeństwa nadal nie wierzy w równość szans na osiągnięcie majątku - wynika z publikacji Centrum Badania Opinii Publicznej. Zdaniem badanych, aby być osobą bogatą, trzeba zarabiać co najmniej 10 tysięcy złotych.

Zdaniem Polaków 🇵🇱 czynnikiem najczęściej decydującym o osiągnięciu bogactwa jest pracowitość (58 proc)

Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej dostrzegają wzrost liczby osób bogatych w społeczeństwie, a za próg bogactwa uznają dochód powyżej 10 000 zł na osobę w rodzinie.

80 proc. ankietowanych twierdzi, że w Polsce nie wszyscy mają równe szanse na wzbogacenie się.

Ilu Polaków uważa się za bogatych?

Według najnowszych badań, aby zostać uznanym za osobę bogatą, trzeba dysponować co najmniej 10 tysięcy złotych miesięcznie (a dokładniej przedział od 10 000 zł do 14 999 zł) na osobę w rodzinie. To próg, który wyznacza granicę zamożności w oczach 23 proc. uczestników badania.

Co ciekawe niemal co piąty ankietowany (19 proc.) wskazał, że do bogactwa wystarczy kwota od 5 000 zł do 9 999 zł miesięcznie. Taki sam odsetek ocenił, że do przekroczenia progu zamożności potrzebne jest od 15 000 zł do 29 999 zł.

Coraz więcej osób dostrzega wzrost liczby bogatych w naszym społeczeństwie. Jeszcze w 2019 roku aż połowa respondentów uważała, że bogaci stanowią mniej niż 10 proc. populacji. Obecnie odsetek ten spadł do niespełna 40 proc., a więcej osób szacuje, że bogaci to nawet 11-49 na 100 mieszkańców Polski.

Szacunek i poważanie dla bogatych

Społeczne postrzeganie ludzi zamożnych jest różne - pokazuje badanie CBOS. "Przeszło czterech na dziesięciu pytanych deklaruje, że osoby bogate cieszą się szacunkiem i poważaniem ze strony innych osób. Przeciwny pogląd wyraża dwie piąte badanych" - podkreślono.

Coraz więcej osób zna bogatych