Do matury 2026 pozostało coraz mniej czasu. W domach tysięcy polskich rodzin trwa intensywna mobilizacja. Jednak przygotowania do egzaminów to nie tylko stres i powtórki, ale także coraz większe wydatki na korepetycje. Sprawdź, ile kosztuje godzina nauki z prywatnym nauczycielem, które przedmioty są najdroższe i w których miastach rodzice muszą sięgnąć najgłębiej do portfela.

Shutterstock

Korepetycje stają się standardem w przygotowaniach do matury.

Największą popularnością cieszą się korepetycje z języka polskiego i fizyki.

Majowe egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku do egzaminu przystąpi około 320 tysięcy uczniów, dla których wynik matury często decyduje o przyszłości akademickiej. Nic dziwnego, że w wielu domach trwa gorączkowa mobilizacja - powtórki materiału, rozwiązywanie arkuszy, a także coraz częściej korzystanie z pomocy prywatnych nauczycieli.

Według najnowszych danych CBOS aż 80 procent rodziców deklaruje inwestowanie w dodatkowe zajęcia edukacyjne dla swoich dzieci. To wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy podobne deklaracje składało 73 procent badanych. Średni miesięczny wydatek na edukację dziecka wynosi obecnie 944 złote, czyli niemal 50 zł więcej niż rok wcześniej.

Korepetycje maturalne coraz popularniejsze

Rynek korepetycji przeżywa prawdziwy boom. Analizy pokazują, że zainteresowanie kursami przygotowującymi do matury systematycznie rośnie. Największy wzrost dotyczy języka polskiego - aż o 22 procent w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Fizyka zanotowała wzrost o 16 procent, a matematyka o 4 procent. Jedynie w przypadku języka angielskiego odnotowano minimalny spadek zainteresowania, co eksperci tłumaczą popularyzacją narzędzi AI do nauki języków obcych.

Ile kosztuje godzina korepetycji?

Serwis e-korepetycje.net przeanalizował ponad 73 tysiące ogłoszeń dotyczących przygotowania do matury. Średnie ceny za godzinę lekcji w skali kraju prezentują się następująco:

Język polski - 72,48 zł,Matematyka - 70,76 zł,Język angielski - 73,01 zł,Biologia - 76,78 zł,Chemia - 77,01 zł,Geografia - 79,17 zł,Fizyka - 88,00 zł,Informatyka - 96,89 zł.

Najtańsze są korepetycje z historii, historii sztuki i języka rosyjskiego - średnio około 66 zł za godzinę. Najdroższe pozostają lekcje z fizyki i informatyki, gdzie liczba dostępnych nauczycieli jest ograniczona, a wymagania merytoryczne wysokie.

Różnice regionalne - gdzie korepetycje są najdroższe?

Ceny korepetycji różnią się znacząco w zależności od miasta. W niektórych przypadkach różnice sięgają nawet 20 zł za godzinę. Przykładowo, w Szczecinie średnia cena lekcji języka polskiego przekracza 80 zł, ale w Toruniu ta sama lekcja kosztuje około 60 zł.

Najdroższa matematyka jest w Warszawie (ok. 75 zł), najtańsza w Lublinie (ok. 65 zł). Z kolei język angielski kosztuje od 66 zł w Białymstoku do ponad 76 zł w Gdańsku.