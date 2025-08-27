"Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć" - napisał premier Donald Tusk. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, wszczęte zostało policyjne postępowanie w sprawie ataku na byłego szefa resortu zdrowia w centrum Siedlec (woj. mazowieckie).

Premier Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

Jak ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, byłego ministra zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że napastnicy w momencie ataku głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie pandemii. To właśnie w trakcie jej trwania Adam Niedzielski był szefem resortu zdrowia.

Na razie nie wiadomo, jak długo może zostać w szpitalu. Wiadomo, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił w rozmowie z PAP dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o., dr Mariusz Mioduski. Jak dodał, bardzo prawdopodobne jest, że pacjent "nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka".

Tusk: Zero litości

Do sprawy odniósł się na platformie X premier Donald Tusk. "Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości" - napisał szef rządu.

Sprawę skomentował także Mateusz Morawiecki, w którego rządzie ministrem zdrowia był Adam Niedzielski. "Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań" - napisał na platformie X były premier.

"Adam, jestem z Tobą myślami" - dodał Mateusz Morawiecki.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, jest policyjne postępowanie w sprawie popołudniowego ataku na byłego ministra zdrowia w centrum Siedlec.