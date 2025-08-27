Szczęka należąca do jednego z wczesnych gatunków człowieka, licząca aż 1,8 miliona lat, została odnaleziona przez archeologów w Gruzji. To nie tylko sensacja naukowa, ale także klucz do zrozumienia pierwszych ludzkich osad na kontynencie euroazjatyckim. Odkrycie, o którym informuje agencja Reutera, pozwala spojrzeć na początki migracji Homo erectus i ich życie poza Afryką.

W Gruzji znaleziono szczękę sprzed 1,8 mln lat (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Na stanowisku archeologicznym Orozmani, położonym około 100 kilometrów na południowy zachód od stolicy Gruzji, Tbilisi, archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. To właśnie tam, na niewielkim obszarze mniejszym niż dwa miejsca parkingowe, natrafiono na dolną szczękę wczesnego człowieka. Towarzyszyła jej cała kolekcja skamieniałości zwierząt - od tygrysa szablozębnego, przez słonia, wilka, jelenia, aż po żyrafę. Wśród znalezisk nie zabrakło również narzędzi kamiennych.

Orozmani nie po raz pierwszy trafia na pierwsze strony naukowych doniesień. Już w 2022 roku archeolodzy wydobyli tu ząb Homo erectus, jednego z pierwszych przedstawicieli naszego rodzaju, który - jak przypuszczają naukowcy - rozpoczął on migrację z Afryki około dwóch milionów lat temu. Jeszcze wcześniej w pobliskiej wiosce Dmanisi znaleziono ludzkie czaszki sprzed 1,8 mln lat.

Klucz do przeszłości Europy i Azji

Odkrycie szczęki sprzed 1,8 miliona lat nie jest jedynie archeologiczną ciekawostką. To przełom, który pozwala naukowcom zrekonstruować styl życia pierwszych ludzi, którzy zasiedlili Eurazję.

Badanie szczątków wczesnych ludzi i skamieniałości zwierząt z Orozmani pozwoli nam określić styl życia pierwszych ludzi, którzy zasiedlili Eurazję. Uważamy, że Orozmani może dostarczyć nam ważnych informacji o historii ludzkości - powiedział prof. Giorgi Bidzinashvili z Ilia State University, cytowany przez agencję Reuters.

Szczęka, wraz z innymi znaleziskami, może pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące diety, warunków klimatycznych oraz ewolucji naszych przodków po opuszczeniu Afryki. Archeolodzy liczą, że szczegółowe badania pozwolą lepiej zrozumieć, jak pierwsi ludzie radzili sobie w zupełnie nowym środowisku, jakie napotkali gatunki zwierząt oraz jakimi narzędziami się posługiwali.