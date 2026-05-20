Brytyjski sposób życia stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z globalnym ociepleniem - ostrzega Komisja ds. Zmian Klimatycznych (CCC) w najnowszym raporcie. Eksperci apelują o pilną modernizację szkół, szpitali i domów oraz wprowadzenie limitów temperatury w miejscach pracy, by chronić zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wysp.

Globalne ocieplenie zagrożeniem dla brytyjskiego stylu życia. Komisja ds. Zmian Klimatycznych alarmuje

Według raportu CCC, Wielka Brytania została zbudowana z myślą o klimacie, który już nie istnieje. Autorzy ostrzegają, że w ciągu najbliższych 25 lat temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza mogą stać się normą. Bez odpowiednich działań aż 92 proc. obecnych domów na Wyspach będzie narażonych na przegrzanie.

Zmiany klimatyczne oznaczają nie tylko upały, ale także wzrost ryzyka powodzi. Do 2050 roku liczba gospodarstw domowych zagrożonych zalaniem może wzrosnąć o 40 proc. w porównaniu z obecną sytuacją. Jednocześnie obniżony poziom rzek latem może prowadzić do okresowych braków wody w kranach części Brytyjczyków.

W raporcie podkreślono, że brak adaptacji do nowych warunków klimatycznych może skutkować wzrostem liczby zgonów podczas fal upałów. Obecnie szacuje się, że nadmiarowe zgony z tego powodu wynoszą 1,4-3 tysiące rocznie, jednak do połowy stulecia liczba ta może wzrosnąć nawet do 10 tysięcy.

Zalecenia: klimatyzacja, retencja wody i limity temperatury

Komisja ds. Zmian Klimatycznych rekomenduje, by w ciągu najbliższej dekady klimatyzacja została zainstalowana we wszystkich szpitalach i domach opieki, a w ciągu 25 lat - także w szkołach. Wśród zaleceń znalazły się również budowa nowych zbiorników retencyjnych i betonowych barier przeciwpowodziowych oraz wprowadzenie limitów temperatury w miejscach pracy, wzorem Hiszpanii, gdzie praca w pomieszczeniach powyżej 27 stopni Celsjusza jest zakazana.

Baronessa Julia King, przewodnicząca podkomitetu CCC, podkreśla, że raport niesie także przesłanie nadziei. Dzięki dobrym decyzjom i działaniom możemy ochronić naszych mieszkańców i miejsca, które kochamy - przekonuje. Eksperci podkreślają, że technologie i rozwiązania zwiększające odporność kraju na zmiany klimatyczne są już dostępne.

Według danych brytyjskiego instytutu meteorologicznego Met Office, minione lato było najcieplejsze w historii pomiarów w Zjednoczonym Królestwie. Średnia temperatura między 1 czerwca a 31 sierpnia 2025 roku wyniosła 16,10 stopni Celsjusza, bijąc poprzedni rekord z 2018 roku.