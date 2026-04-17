Nie żyje 6-latka. Dziewczynka została potrącona przez samochód. Do tej wstrząsającej tragedii doszło w miejscowości Opacz-Kolonia w powiecie pruszkowskim na Mazowszu.

Na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Opacz-Kolonia w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna jadący Toyotą potrącił sześcioletnie dziecko. Doszło do tego podczas wjazdu albo wyjazdu z podwórka.

Dziewczynka została przewieziona do szpitala, ale pomimo wysiłków lekarzy zmarła.

Teraz okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Jak informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, wiadomo, że kierujący samochodem był trzeźwy.