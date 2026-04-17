"Język ultimatum to łamanie umowy. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy" - tak minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiada premierowi Donaldowi Tuskowi. Szef rządu zapowiedział, że głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski będzie kluczowym sprawdzianem solidarności w koalicji rządzącej.

"Najpierw docinki na Radzie Ministrów, teraz ultimatum w mediach. W Umowie Koalicyjnej zobowiązaliśmy się do współpracy opartej na wzajemnym szacunku. Język ultimatum to łamanie umowy. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Komentarz obecnej liderki Polski 2050, która objęła stery po Szymonie Hołowni - tocząc wcześniej grę o tron z Pauliną Hennig-Kloską - jest pokłosiem tego, że premier Donald Tusk zapowiedział, że głosowanie nad wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski będzie kluczowym sprawdzianem solidarności w koalicji rządzącej.

Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy – ostrzegł polityków Polski 2050 premier, dając do zrozumienia, że ta decyzja może przesądzić o dalszych losach rządu.

Skąd całe zamieszanie?

Paulina Hennig-Kloska została wyznaczona na stanowisko minister klimatu przez Polskę 2050, jeszcze przed rozłamem w tej partii - gdy stery obejmował Szymon Hołownia. Po przegranych wyborach na przewodniczącą ugrupowania, Hennig-Kloska wraz z grupą parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzyła klub parlamentarny Centrum . 27 marca Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji i wicemarszałek Sejmu poinformował, że Konfederacja złożyła wniosek "o odwołanie jednego z najgorszych ministrów" , pod którym podpisali się też niektórzy politycy PiS.

Sejm przeprowadzi głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski najpóźniej podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 28-30 kwietnia. Sama minister jest spokojna, o czym zapewniła, gdy była naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM 14 kwietnia.

Pan premier mi już powiedział, że dalej chce, bym pełniła swoją funkcję i będzie mnie bronić - tak Paulina Hennig-Kloska komentowała w RMF FM. Jak podkreśliła, "bez Centrum nie ma większości parlamentarnej dla stabilnego funkcjonowania rządu".

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się natomiast kontrola poselska polityków Polski 2050 - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.