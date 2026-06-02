W ciągu najbliższego tygodnia zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa może dojść do porozumienia z Iranem ws. przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz. "Idzie dobrze" - mówił polityk w poniedziałkowej rozmowie z telewizją ABC News. Serwis Axios podał z kolei, że Trump wulgarnie skrytykował premiera Izraela za eskalację w Libanie.

Trump: Porozumienie z Iranem ws. rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz możliwe w ciągu tygodnia

Idzie dobrze (...) Dziś był mały problem, ale bardzo szybko go opanowałem, jak pewnie wcześniej zauważyłeś - powiedział Trump dziennikarzowi przez telefon. Według prezydenta ten problem polegał na tym, że Irańczycy byli niezadowoleni z izraelskich ataków na Liban.

Więc rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania, a potem rozmawiałem z Bibim (premierem Izraela Benjaminem Netanjahu) i powiedziałem: żadnego strzelania - i oni obaj przestali do siebie strzelać - przekazał Trump.

Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być "nawet lepsze niż zwycięstwo militarne". To nie jest prosta sprawa. Mówimy o naprawdę dużym kraju (...) - kontynuował. Więc to nie jest łatwe dla nich. Właściwie nie jest to łatwe także z naszej strony. Ale dostajemy to, czego potrzebujemy - zapewnił Trump.

Pytany o to, kiedy zostanie uzgodnione wstępne porozumienie dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, Trump powiedział, że może do tego dojść w ciągu najbliższego tygodnia. Dodał, że nie zgodził się dotychczas na umowę, bo "potrzebuje jeszcze kilku punktów".

Wcześniej w poniedziałek Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że "cisza" w rozmowach byłaby "bardzo dobra" i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie. Później ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem oraz zapowiedział, że izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Poinformował też, że rozmowy z Iranem są kontynuowane.

Trump zrugał Netanjahu?

Serwis Axios napisał, powołując się na trzy źródła, że Trump podczas rozmowy z Netanjahu wulgarnie skrytykował go za eskalację działań w Libanie. K***a oszalałeś. Gdyby nie ja, to siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy przez to nienawidzą Izrael - w ten sposób streścił wypowiedź Trumpa do Netanjahu jeden z rozmówców portalu Axios.

Inne źródło przyznało, że Trump był "wkurzony" i w pewnym momencie krzyknął do Netanjahu: Co ty k***a robisz?

Różne obrazy rzeczywistości

W piątek prezydent USA zapowiadał podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Według portalu Axios, zamiast tego Trump miał zażądać dodatkowych zmian w projekcie.

Jak napisał w ubiegłym tygodniu "New York Times", Trump na zmianę zapewnia o postępach dyplomatycznych w rozmowach z Iranem i grozi agresją względem tego kraju. "NYT" zauważył, że od kilku tygodni Trump naprzemiennie mówi o negocjacjach, bombardowaniach i blokowaniu Iranu, czasem nawet w ciągu tego samego dnia. Kilkakrotnie sugerował nawet, że wojna już się zakończyła - przypomniał dziennik, który przeanalizował wypowiedzi prezydenta USA na temat rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem. Gazeta doszła do wniosku, że często "istnieje duża rozbieżność" między stanem faktycznym, a deklaracjami prezydenta o tym, że konflikt zbliża się do końca".