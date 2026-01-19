Prokuratura zajęła się sprawą tragicznego wypadku na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie. Kierowcy obu samochodów, które brały w nim udział, zostali zatrzymani. Ofiara wypadku to 6-letni chłopiec.
Nowe informacje ws. tragicznego wypadku przekazała w poniedziałek wieczorem Komenda Stołeczna Policji.
"Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 6-letnie dziecko" - wyjaśniono w komunikacie.