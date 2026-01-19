Lekarzom nie udało się uratować życia chłopca. Trzy ranne kobiety trafiły do szpitala.



Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Zostali zatrzymani. "Pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego" - czytamy w komunikacie KSP.

To była masakra. Czegoś takiego na oczy nie widziałem - mówił reporterowi RMF MAXX Przemysławowi Mzykowi jeden ze świadków wypadku. Jedno wielkie uderzenie, siwo się zrobiło. Podleciałem, pan był zakleszczony w samochodzie. Dziecko leżało... Udzielałem pierwszej pomocy dziecku - relacjonował inny.