34-latka trafiła z obrażeniami do szpitala po wypadku, do którego doszło na drodze S8 w Budykierzu na Mazowszu. Zderzyły się tam trzy osobówki po tym, jak kobieta zjechała na pas gruntowy oddzielający przeciwne kierunki jazdy, straciła panowanie nad samochodem i dachowała. Trasa była całkowicie zablokowana.

/ KPP w Wyszkowie / Policja

W niedzielny poranek na drodze S8 w Budykierzu w gminie Brańszczyk w województwie mazowieckim - na pasie w kierunku Warszawy - doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech osobowych fordów.

34-latka zjechała na pas gruntowy oddzielający przeciwne kierunki jazdy, straciła panowanie nad pojazdem. Samochód dachował. Jadący za nią 53-letni kierowca uderzył w leżący na jezdni pojazd, natomiast kolejny uczestnik zdarzenia, 63-latek, najechał na elementy karoserii rozbitych samochodów i uszkodził swoje auto. Kobieta trafiła do szpitala.

Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Droga S8 była zablokowana przez kilka godzin. Służby kierowały auta na wyznaczone objazdy.

"Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz bezpiecznej odległości od poprzedzających nas pojazdów. Pamiętaj! Kiedy dopada Cię senność, znużenie i zmęczenie za kierownicą - jesteś tylko o krok od wypadku" - zaapelowała policja.

