Turbiny i generatory od francuskiej firmy Arabelle Solutions znajdą się w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzję podjął wykonawca, konsorcjum Westinghouse-Bechtel, ale wybór został zatwierdzony przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe - inwestora i operatora siłowni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Arabelle Solutions jest producentem turbin parowych i generatorów przede wszystkim na potrzeby energetyki jądrowej. Firma to spółka zależna francuskiego koncernu energetycznego EDF, zatrudniająca 3,5 tys. pracowników w 16 krajach.

W budowanej na Pomorzu polskiej elektrowni jądrowej staną trzy bloki z reaktorami Westinghouse AP1000. Każdy blok będzie miał własny zestaw turbina-generator od Arabelle Solutions.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe jest inwestorem i operatorem powstającej na Pomorzu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Elektrownia w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.