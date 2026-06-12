Gdyńska policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 92-letniego Edmunda Kościelniaka. Cierpiący na demencję mężczyzna w ubiegły piątek około godziny 14:00 opuścił Spółdzielnię Senior przy ul. Chwarznieńskiej. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani z opiekunami.

92-letni Edmund Kościelniak / Policja

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jak informuje policja, 92-latek ma około 164 cm wzrostu, jasne oczy i pieprzyk na lewym łuku brwiowym. Jest szczupły. Może poruszać się o lasce. Nie ma przy sobie telefonu ani rzeczy osobistych.

W chwili zaginięcia Edmund Kościelniak ubrany był w niebieskie jeansy, ciemną pikowaną kurtkę z kapturem oraz ciemne buty z białą podeszwą.

Edmund Kościelniak na nagraniu z monitoringu Policja

Policjanci podkreślają, że 92-latek cierpi na demencję i w przeszłości zdarzało mu się już oddalać z miejsca zamieszkania.

Edmund Kościelniak na nagraniu z monitoringu Policja

"Ostatnie z zabezpieczonych nagrań wskazuje, że zaginiony 92-latek 5 czerwca na ul. Franciszki Cegielskiej wsiadł w autobus linii nr 27, przejechał dwa przystanki i wysiadł na przystanku Arena 01 przy ul. Kazimierza Górskiego, a następnie przeszedł na drugą stronę tej ulicy" - informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni. Apeluje też o zgłaszanie się osób, które mogły go widzieć w tamtej okolicy i mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu.

Do dyspozycji świadków są numery telefonów 47 742 12 71 lub 47 742 12 55. Informacje można też zgłaszać na numer alarmowy 112.