Mężczyzna, który w ubiegłym roku postrzelił i ranił premiera Słowacji Roberta Ficę, został skazany za terroryzm. Decyzją sądu sprawca spędzi 21 lat w więzieniu.

Juraj Cintula (drugi z prawej) usłyszał wyrok / JAKUB GAVLAK / PAP/EPA

Sąd w Bańskiej Bystrzycy wydał wyrok w sprawie zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficy.

Juraj Cintula, 72-letni emeryt, został skazany na 21 lat więzienia.

Cintula w maju 2024 roku postrzelił i ranił premiera Ficę, oddając do niego pięć strzałów.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Sąd w Bańskiej Bystrzycy skazał we wtorek na 21 lat więzienia Juraja Cintulę, który w maju 2024 roku strzelał do premiera Słowacji Roberta Ficy.

Sąd uznał, że był to czyn terrorystyczny. Wyrok nie jest prawomocny.

Cintula, 72-letni emeryt, został zatrzymany bezpośrednio po oddaniu pięciu strzałów do premiera. W sądzie tłumaczył, że nie chciał zabić polityka.

Premier Fico został postrzelony w maju ubiegłego roku w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie przebywał w związku z wyjazdowym posiedzeniem rządu. Jego życie było zagrożone. Premier przeszedł udaną operację i wrócił do wykonywania obowiązków.