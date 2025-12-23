Mieszkańcy Gdańska i turyści mogą już korzystać z odnowionego molo w Brzeźnie. Trwający ponad trzy miesiące remont kosztował ponad 2 mln zł i przyniósł szereg udogodnień oraz poprawę bezpieczeństwa na popularnym obiekcie spacerowym.

/ Shutterstock

Zakończono remont molo w Brzeźnie po ponad trzech miesiącach prac.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 2,2 mln zł.

Wymieniono drewniane poszycie, wzmocniono konstrukcję i zabezpieczono stalowe elementy.

Zamontowano nowe balustrady, ławki, kosze na śmieci, drabinki i stojaki na sprzęt ratunkowy.

Molo ma 136 metrów długości i 7,2 metra szerokości.

Po ponad trzech miesiącach intensywnych prac mieszkańcy Gdańska i turyści mogą ponownie spacerować po molo w Brzeźnie. Remont, którego koszt wyniósł blisko 2,2 mln zł, objął kompleksową modernizację popularnego obiektu. Prace prowadzone były pod nadzorem Gdańskiego Ośrodka Sportu, a finansowanie zapewniła Gmina Miasta Gdańska.

Zakres prac i nowe udogodnienia

W ramach inwestycji oczyszczono i zabezpieczono stalowe pale, wzmocniono ramy nośne oraz całkowicie wymieniono drewniane poszycie pomostu. Metalowe elementy pod konstrukcją zostały oczyszczone z korozji i zabezpieczone antykorozyjnie, a poręcze odmalowano. Na molo pojawiła się także nowa lampa nawigacyjna.

Modernizacja objęła również elementy zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Zamontowano nowe stalowe balustrady, kosze na śmieci, drabinki wyjściowe z wody oraz stojaki na sprzęt ratunkowy. Wymieniono gretingi na pokładzie dolnym i zmodernizowano instalację zasilającą. Spacerowicze mogą korzystać z 20 nowych ławek, a kolejne 20 zostanie zamontowanych w najbliższym czasie.

Molo w Brzeźnie - popularne miejsce spacerów

Molo w Brzeźnie, będące przedłużeniem alei Jana Pawła II, ma 136 metrów długości i 7,2 metra szerokości. To jedno z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Gdańska oraz turystów odwiedzających miasto. Poprzedni remont obiektu przeprowadzono w latach 2021-2022, kiedy wymieniono m.in. drewniane balustrady, poprzeczki i słupki.