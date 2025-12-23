Jest trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Trójmiasta Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, mężczyzna od 18 listopada do 9 grudnia miał fotografować i nagrywać obiekty infrastruktury kolejowej i transporty sprzętu wojskowego. Następnie materiały umieszczał na specjalnym kanale komunikatora internetowego.

Piotr B. gromadził filmy i zdjęcia dotyczące infrastruktury kolejowej oraz transportów sprzętu wojskowego (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Trzymiesięczny areszt dla 40-letniego Piotra B. z Trójmiasta podejrzanego o szpiegostwo.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuje, że mężczyzna od 18 listopada do 9 grudnia fotografował i nagrywał infrastrukturę kolejową oraz transporty wojskowe.

Zebrane materiały udostępniał na specjalnym kanale komunikatora internetowego, przekazując je obcej służbie.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy zarzuca Piotrowi B. utrwalanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów audiowizualnych, których przekazanie obcemu wywiadowi mogło wyrządzić szkodę Rzeczpospolitej Polskiej.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w oparciu o dowody zebrane przez funkcjonariuszy bydgoskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

40-letni mieszkaniec Trójmiasta od 18 listopada do 9 grudnia gromadził filmy i zdjęcia dotyczące infrastruktury kolejowej oraz transportów sprzętu wojskowego. Potem udostępniał je obcej służbie poprzez kanał na komunikatorze internetowym.

Mężczyzna został zatrzymany 18 grudnia przez funkcjonariuszy ABW w swoim mieszkaniu. Podczas przeszukania zabezpieczono liczne nośniki danych, w tym kilka telefonów komórkowych.

Piotrowi B. grozi do 8 lat więzienia. Wcześniej był już karany. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o trzymiesięczny areszt dla niego.