Jest trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Trójmiasta Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, mężczyzna od 18 listopada do 9 grudnia miał fotografować i nagrywać obiekty infrastruktury kolejowej i transporty sprzętu wojskowego. Następnie materiały umieszczał na specjalnym kanale komunikatora internetowego.
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy zarzuca Piotrowi B. utrwalanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów audiowizualnych, których przekazanie obcemu wywiadowi mogło wyrządzić szkodę Rzeczpospolitej Polskiej.
Śledztwo w tej sprawie wszczęto w oparciu o dowody zebrane przez funkcjonariuszy bydgoskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
40-letni mieszkaniec Trójmiasta od 18 listopada do 9 grudnia gromadził filmy i zdjęcia dotyczące infrastruktury kolejowej oraz transportów sprzętu wojskowego. Potem udostępniał je obcej służbie poprzez kanał na komunikatorze internetowym.
Mężczyzna został zatrzymany 18 grudnia przez funkcjonariuszy ABW w swoim mieszkaniu. Podczas przeszukania zabezpieczono liczne nośniki danych, w tym kilka telefonów komórkowych.
Piotrowi B. grozi do 8 lat więzienia. Wcześniej był już karany. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o trzymiesięczny areszt dla niego.