O dużym szczęściu może mówić 30-latek, który w nocy z wtorku na środę przewrócił się na skrzyżowaniu ulicy Jagiellończyka i alei Warszawskiej w Olsztynie. Był pod wpływem alkoholu. Policja pokazała filmik z monitoringu miejskiego.

Hulajnogista miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Pijany 30-latek stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się na jezdnię. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które przetransportowały go prosto do szpitala. Choć zdarzenie wyglądało na poważne, po badaniach okazało się, że hulajnogista nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymaga hospitalizacji.

Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu.

Funkcjonariusze przypominają, że hulajnoga elektryczna zgodnie z przepisami jest traktowana jako pojazd i kierujący musi być trzeźwy.

Niezależnie od tego, czy jedziemy samochodem, rowerem, czy hulajnogą elektryczną prowadzenie pod wpływem alkoholu jest skrajną nieodpowiedzialnością i stanowi zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i innych uczestników ruchu - podkreślają policjanci.

Nagranie ze zdarzenia opublikowano ku przestrodze. 30-latek odpowie teraz przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna.

Po pijaku na hulajnodze



