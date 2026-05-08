Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 zł. Za benzynę 98 zapłacimy 6,85 zł, a za litr oleju napędowego - 7,03 zł. Oznacza to, że w tych dniach maksymalne ceny wszystkich paliw spadną.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł.
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek.
Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.
Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln złotych. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Maksymalne ceny paliw to element rządowego programu CPN. Na razie obowiązuje on do 15 maja. W Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka był pytany o ewentualne wydłużenie rządowego wsparcia dla kierowców.