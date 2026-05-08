Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie. Będziemy decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych - zadeklarował minister energii w RMF FM. Ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale również ministra Domańskiego, który odpowiada za budżet - dodał Miłosz Motyka.

Gospodarz rozmowy dopytywał o to, czy możemy być spokojni o ceny paliwa w okresie wzmożonych wyjazdów, który rozpocznie się już wkrótce.

Sytuacja na rynkach jest tak niestabilna, jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i wskazywał, jak będą się kształtowały ceny - przyznał polityk PSL-u. Zapewnił, że program CPN "będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne".