Kilku sprawców wdarło się o poranku do oddziału jednego z banku w centrum niewielkiej miejscowości Sinzig. Zabarykadowali się w skarbcu placówki. Mają co najmniej jednego zakładnika. Rzecznik policji Jürgen Fachinger poinformował, że służby zakładają, iż klienci banku nie są zakładnikami. Nie jest jasne natomiast, ilu pracowników było w banku w chwili napadu.

Policja przed bankiem w Sinzig / THOMAS FREY / PAP/DPA

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W mieście Sinzig doszło do poważnego incydentu - kilku sprawców wtargnęło do oddziału Volksbanku i wzięło zakładnika. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja policyjna. Mowa jest o co najmniej jednym zakładniku - to kierowca pojazdu przewożącego pieniądze.

Szeroko zakrojona akcja policji

Do Sinzig zjechały znaczne siły policji. Centrum zostało całkowicie odgrodzone, a nad miastem krąży helikopter.

Policja poinformowała, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców poza odgrodzonym obszarem. Rzecznik policji w Koblencji, Jürgen Fachinger, powiedział, że mieszkańcy strefy odgrodzonej nie powinni na razie opuszczać swoich domów i mieszkań.

Policja prosi też o nierozpowszechnianie fałszywych informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Apel policji

Policja nie podaje szczegółów akcji. Nie wiadomo, czy jest tylko jeden zakładnik, czy napastnicy są uzbrojeni. Musimy poczekać i zobaczyć, jak sytuacja rozwinie się w ciągu najbliższych minut i godzin - powiedział Fachinger. Rzecznik dodał, że policja zachowuje szczególną ostrożność w przekazywaniu informacji, częściowo dlatego, że napastnicy mogą czytać te wiadomości w mediach.

Obecnie zakładamy, że w banku znajduje się kilku sprawców i zakładników. Jednym z zakładników jest kierowca konwoju z pieniędzmi - zaznaczył rzecznik policji.

Przed 14:00 Fachinger podał, że wśród zakładników najprawdopodobniej nie ma klientów. Placówka została otwarta o 9:00 rano, do napadu doszło kilka minut później.

Jak relacjonuje Bild, rano opancerzona ciężarówka przewożąca gotówkę podjechała przed bank. Kierowca wysiadł i w tym momencie nieznany mężczyzna zatrzymał go i zagroził mu. Napastnik i pracownik, według relacji, znajdują się teraz w skarbcu banku.

Służby przygotowują się na najgorszy scenariusz

W pobliskim domu parafialnym zostało zorganizowane tymczasowe centrum ratunkowe. Służby medyczne ustawiły rozkładane łóżka, gotowe do akcji są karetki pogotowia. Jeden z rzeczników zapewnia, że to przygotowania na czysto hipotetyczne zagrożenie.