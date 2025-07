Ponad 200 pasażerów norweskiego statku wycieczkowego zostało zakażonych norowirusem podczas rejsu po północnych wodach kraju. Służby medyczne na pokładzie podejmują wszelkie środki, by opanować sytuację, a armator wysłał dodatkowy personel medyczny. Statek obecnie cumuje w okolicach Troms i zmierza w stronę Honningsvåg.

Statek wycieczkowy Artania na zdjęciu archiwalnym z 2021 roku / FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

Na pokładzie 230-metrowego statku wycieczkowego, który wyruszył z Bremerhaven w Niemczech, doszło do gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na norowirusa. Pasażerowie zaczęli zgłaszać objawy choroby już we wtorek podczas rejsu do Brønnøysund w Norwegii. Na początku liczba chorych wynosiła około 50 osób. Jednak sytuacja szybko się pogarszała.

Skala zagrożenia: nawet 200 zakażonych na pokładzie

Według informacji przekazanych przez lekarza powiatowego w gminie Vestvågøy, do których dotarła norweska telewizja TV 2, liczba zakażonych na pokładzie wzrosła do około 200 osób. To znacząca część spośród 1200 pasażerów, którzy uczestniczą w rejsie.

W tej chwili nie wiadomo, ilu pasażerów dokładnie zostało dotkniętych chorobą. Służby sanitarne na lądzie pozostają w kontakcie ze statkiem.

Trasa statku i dalsze kroki

Statek, na którym doszło do wybuchu epidemii, planuje jeszcze kilka przystanków w Norwegii. W czwartek jednostka znajdowała się u wybrzeży Troms, a już w piątek rano ma dotrzeć do Honningsvåg.

Na razie nie ma informacji o planie ewakuacji czy kwarantannie na lądzie.

Norowirus to wyjątkowo zaraźliwy patogen, wywołujący objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak wymioty i biegunka. W zamkniętych przestrzeniach, takich jak statki wycieczkowe, rozprzestrzenia się szczególnie szybko.