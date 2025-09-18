W wodociągu wiejskim w Kliczkowach (gmina Karsin) w województwie pomorskim stwierdzono zanieczyszczenie wody bakteriami z grupy coli i enterokokami kałowymi.

Woda nie nadaje się do picia ani mycia / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wodociąg, w którym wykryto skażenie, zaopatruje w wodę kilka miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie.

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, woda nie nadaje się tam do picia ani przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń, prania czy higieny osobistej, z wyjątkiem korzystania z niej do celów sanitarnych i prac porządkowych.

W komunikacie podkreślono, że skażenie wody stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi, a jej spożycie może prowadzić m.in. do chorób przewodu pokarmowego i dróg moczowych.

Właściciel wodociągu, Urząd Gminy Karsin, został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody pitnej oraz podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie jej jakości do obowiązujących norm.

Gminny zespół zarządzania kryzysowego postanowił dostarczyć mieszkańcom butelkowaną wodę do picia. Zajmują się tym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie OSP Karsin, Osowo, Wiele i Wdzydze Tucholskie rozwożą też wodę dla zwierząt.

Wójt gminy Roman Brunke zaapelował do mieszkańców, którzy posiadają własne ujęcie wody o pomoc w dostarczeniu jej np. do swoich sąsiadów czy osób starszych i samotnych.