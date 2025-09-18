Wypadek na budowie przy placu Imbramowskim w Krakowie. Na jednego z pracowników spadły pustaki, które zerwały się z dźwigu. Mężczyzna z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala.

Na mężczyznę spadły pustaki, w ciężkim stanie trafił do szpitala / Shutterstock

Jedna osoba została poważnie ranna w wyniku wypadku, do którego doszło na budowie przy placu Imbramowskim w Krakowie.

Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Konieczny, na 43-letniego pracownika z wysokości 4-5 piętra spadły pustaki, które zerwały się z dźwigu.

Mężczyzna z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala.

Przyczyny wypadku bada policja oraz inspekcja pracy.