Do tragicznego pożaru doszło na Opolszczyźnie. 79-letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w Brożcu koło Krapkowic.
Ogień został ugaszony, ale strażacy nadal działają.
Po przybyciu na miejsce kierujący akcją dostał informację, że w budynku znajduje się mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem się, jest osobą leżącą - przekazał RMF FM Paweł Schreiber ze Straży Pożarnej w Krapkowicach.
Niestety, nie udało się uratować 79-latka.
Policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać przyczyny pożaru.
