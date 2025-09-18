Tragedia na Opolszczyźnie. 79-letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w Brożcu koło Krapkowic.

Do tragicznego pożaru doszło na Opolszczyźnie. 79-letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w Brożcu koło Krapkowic. 

Ogień został ugaszony, ale strażacy nadal działają. 

Po przybyciu na miejsce kierujący akcją dostał informację, że w budynku znajduje się mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem się, jest osobą leżącą - przekazał RMF FM Paweł Schreiber ze Straży Pożarnej w Krapkowicach. 

Niestety, nie udało się uratować 79-latka. 

Policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać przyczyny pożaru. 

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy od Was na Gorącą Linię RMF FM. 



